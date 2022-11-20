Барный стул Barifuto, черный

15 оценок

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Барный стул Barifuto, черный

4.5
6 590 ₽6 990 ₽
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Стул полубарный Tolix Wood со спинкой желтый
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Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь, 1,2 мм

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота до сиденья540/800 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

Выполненные заказы

Барный стул Barifuto, Narin 27, цвет каркаса-хром
Барный стул Barifuto, Narin 27, цвет каркаса-хромБарный стул Barifuto, Narin 27, цвет каркаса-хром
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