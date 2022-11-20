Барный стул "Базель" станет ключевым элементом для барной стойки ресторана или кухонного острова дома. Богато украшенные ножки дополняются роскошным пышным сидением и компактной спинкой. Композицию замыкает изящный каркас в нижней части, который одновременно служит для повышения жесткости конструкции, а также подойдет в качестве опоры для ног.
Обивка: ткань
Материал: дерево
Ширина: 500 мм
Глубина: 510 мм
Высота: 1210 мм
Высота сидения: 810 мм
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