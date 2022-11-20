Барный стул Базель

15 оценок

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Барный стул Базель

4.2
12 890 ₽
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Барный стул Монреал

Характеристики товара

Описание

Барный стул "Базель" станет ключевым элементом для барной стойки ресторана или кухонного острова дома. Богато украшенные ножки дополняются роскошным пышным сидением и компактной спинкой. Композицию замыкает изящный каркас в нижней части, который одновременно служит для повышения жесткости конструкции, а также подойдет в качестве опоры для ног.

Обивка: ткань
Материал: дерево

Ширина: 500 мм
Глубина: 510 мм
Высота: 1210 мм
Высота сидения: 810 мм


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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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В наличии 37 шт.

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