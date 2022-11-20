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Барный стул Billy регулируемый

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Барный стул Crack Black регулируемый

Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт
Вес 5,67 кг
Объем 0,044

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Основные характеристики

  • Высота630/480 мм
  • Ширина335 мм
  • Глубина335 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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