Товар в корзине. Перейти

Барный стул Candy регулируемый, черный

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Billy регулируемый, черный
Барный стул Billy регулируемый, черный
Следующий Барный стул Edison регулируемый, бежевый
Барный стул Billy регулируемый, черный

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке 2 шт
Вес 14,92 кг
Объем 0,128

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950/1160 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Барный стул Edison регулируемый, бежевыйНастоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
8

Барный стул Edison регулируемый, бежевый

Полубарный стул RonniНастоящее фото товара Полубарный стул Ronni, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
7

Полубарный стул Ronni

Полубарный стул Royce, черныйНастоящее фото товара Полубарный стул Royce, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
12

Полубарный стул Royce, черный

Стул полубарный БалхашНастоящее фото товара Стул полубарный Балхаш, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
6

Стул полубарный Балхаш

Стул полубарный Балхаш, черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Балхаш, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
7

Стул полубарный Балхаш, черный

Стул полубарный Бакчар, белый/ черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Бакчар, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
14

Стул полубарный Бакчар, белый/ черный

Настоящее фото товара Стул полубарный Бангор, белый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
8

Стул полубарный Бангор, белый/ дерево

Барный стул Bosito Vintage, коричневыйНастоящее фото товара Барный стул Bosito Vintage, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
5

Барный стул Bosito Vintage, коричневый

Барный стул Mint, корица, на основании лифтНастоящее фото товара Барный стул Mint, корица, на основании лифт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
81Хит

Барный стул Mint, корица, на основании лифт

Стул полубарный Beetle со спинкой изумрудныйНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle со спинкой изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул полубарный Beetle со спинкой изумрудный

В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела

Стул полубарный Beetle со спинкой темно-розовыйНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle со спинкой темно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул полубарный Beetle со спинкой темно-розовый

Стул полубарный Beetle со спинкой серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle со спинкой серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
10

Стул полубарный Beetle со спинкой серый

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
12

Стул барный Color

Настоящее фото товара Стул барный Car винтажно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
12

Стул барный Car винтажно-коричневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 18 шт.
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Стул Кроссбэк, береза/ черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк, береза/ черный