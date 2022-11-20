Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке 2 шт
Вес 14,92 кг
Объем 0,128
Основные характеристики
- Высота950/1160 мм
- Ширина440 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке 2 шт
Вес 14,92 кг
Объем 0,128
Барный стул Edison регулируемый, бежевый
Полубарный стул Ronni
Полубарный стул Royce, черный
Стул полубарный Балхаш
Стул полубарный Балхаш, черный
Стул полубарный Бакчар, белый/ черный
Стул полубарный Бангор, белый/ дерево
Барный стул Bosito Vintage, коричневый
Барный стул Mint, корица, на основании лифт
Стул полубарный Beetle со спинкой изумрудный
Стул полубарный Beetle со спинкой темно-розовый
Стул полубарный Beetle со спинкой серый
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул барный Car винтажно-коричневый