Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина43,50 мм
- Глубина490 мм
- Высота1080 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Вес6.725 кг
- Объем0.068 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
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