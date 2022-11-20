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Барный стул Capri dark gray / wood

Артикул: CH-035-839
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина43,50 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1080 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес6.725 кг
  • Объем0.068 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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