Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина420 мм
- Длина750 мм
- Глубина510 мм
- Вес7 кг
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
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