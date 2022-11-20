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Барный стул Derry стебелек перца

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Барный стул Derry тоффи

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина750 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес7 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3

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