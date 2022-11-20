Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950/1160 мм
- Высота до сиденья650/870 мм
- Ширина510 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, дерево
- Цветбелый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Кресло VEIL
Кресла Ротанг
Барный стул Лайт
Комплект мебели Аврора, 4 стула, латте
Комплект мебели Энфилд, коричневый
Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, квадратная столешница
Комплект мебели Энфилд, латте, 2 дивана