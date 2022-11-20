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Барный стул Drakar, белый/ натуральный - фото 1Барный стул Drakar, белый/ натуральный - фото 2Барный стул Drakar, белый/ натуральный - фото 3Барный стул Drakar, белый/ натуральный - фото 4Барный стул Drakar, белый/ натуральный - фото 5Барный стул Drakar, белый/ натуральный - фото 6

Барный стул Drakar, белый/ натуральный

14 оценок
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Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота950/1160 мм
  • Высота до сиденья650/870 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, дерево
  • Цветбелый

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