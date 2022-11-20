Характеристики товара
Описание
Вес 9,2 кг
Объем 0,163
Основные характеристики
- Высота900/750 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Вес9.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Вес 9,2 кг
Объем 0,163
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