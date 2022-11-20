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Барный стул Edison регулируемый

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Барный стул Candy регулируемый

Характеристики товара

Описание

Вес 9,2 кг
Объем 0,163

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Основные характеристики

  • Высота900/750 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

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