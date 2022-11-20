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Барный стул Hold vintage

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Характеристики товара

Описание

Высота стула максимальная 109 см
Высота сиденья минимальная 64 см
Высота сиденья максимальная 84 см

Вес7.55 кг
Объем0.052 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ)525 x 425 x 470 мм

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина490 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес7.55 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки7.55 кг

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