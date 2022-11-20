Характеристики товара
Описание
Высота стула максимальная 109 см
Высота сиденья минимальная 64 см
Высота сиденья максимальная 84 см
Вес7.55 кг
Объем0.052 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ)525 x 425 x 470 мм
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота890 мм
- Глубина490 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Вес7.55 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки7.55 кг