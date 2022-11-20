Необычайное сочетание сдержанной роскоши неоклассицизма, имперского достоинства ампира и благородства мебели колониального стиля выделяют эту модель среди остальных представителей элитной мебели. Резные ножки, элегантные абрисы подлокотников, формируют ярко выраженный стиль эксклюзивной мебели, удивляющей великолепием своего исполнения. Тяжеловесный, но в то же время грациозный, он словно антикварная мебель, передаваемая из поколения в поколение.
Обивка: ткань
Материал: дерево
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Белый матовый
Стул Tolix Оранжевый глянцевый
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Tolix Soft черный матовый
Столешница лофт Оклад 40x40 - 2000x800
Барный стул Монреал
Барный стул Монако
Барный стул крутящийся венге/ черный
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Барный стул Медальон