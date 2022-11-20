Барный стул Итальяно

13 оценок

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Барный стул Итальяно

4.2
60 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Необычайное сочетание сдержанной роскоши неоклассицизма, имперского достоинства ампира и благородства мебели колониального стиля выделяют эту модель среди остальных представителей элитной мебели. Резные ножки, элегантные абрисы подлокотников, формируют ярко выраженный стиль эксклюзивной мебели, удивляющей великолепием своего исполнения. Тяжеловесный, но в то же время грациозный, он словно антикварная мебель, передаваемая из поколения в поколение.

Обивка: ткань
Материал: дерево


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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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