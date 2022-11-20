Фотография Барный стул Хит 20мм, красная корона от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Барный стул Хит 20мм, красная корона

4.4
Оптовая цена
2 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Барный стул Хит 20мм, красная корона
Барный стул Хит 20мм, красная корона
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Барный стул Хит 20мм, красная корона

4.4
2490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаМеталл
  • Цветкрасный, золотой
  • Высота1020 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота до сиденья720 мм

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