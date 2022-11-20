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Барный стул Kozi, зеленый

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Упаковка


Вес
8.33 кг
Объем
0.126 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ)
600 x 395 x 530 мм

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Основные характеристики

  • Высота1105 мм
  • Высота до сиденья805 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина530 мм

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