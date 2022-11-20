Характеристики товара
Описание
Упаковка
Вес
8.33 кг
Объем
0.126 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ)
600 x 395 x 530 мм
Основные характеристики
- Высота1105 мм
- Высота до сиденья805 мм
- Ширина500 мм
- Глубина530 мм
Упаковка
Вес
8.33 кг
Объем
0.126 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ)
600 x 395 x 530 мм
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
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