Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке 2
Вес 17,99 кг
Объем 0.117 м3
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке 2
Вес 17,99 кг
Объем 0.117 м3
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