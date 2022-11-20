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Барный стул крутящийся, черный, светло-коричневый

13 оценок
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Стул Mark
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Стул Mark

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке 2

Вес 17,99 кг
Объем 0.117 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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