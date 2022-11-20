Фотография Барный стул Лайт от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Барный стул Лайт

4.4
Оптовая цена
9 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Барный стул Лайт
Барный стул Лайт
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Барный стул Лайт

4.4
9190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Вес6 кг
  • Цветбежевый
  • Материалротанг
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота до сиденья750/800 мм

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