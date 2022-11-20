Барный стул Lecco, темно-зеленый велюр/ белый каркас

11 оценок

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Барный стул Lecco, темно-зеленый велюр/ белый каркас

4.3
6 400 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор

Вес брутто: 6.33

Объем: 0.05

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.3 м3
  • Высота1040 мм
  • Длина750 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый, белый
  • Страна изготовленияКитай

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Барный стол Леморей

Стол Лофт ЛариссаНастоящее фото товара Стол Лофт Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
12

Стол Лофт Ларисса

Стул Кеми коричневыйНастоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
15

Стул Кеми коричневый

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89046
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Барный стул Аверса белый/ букНастоящее фото товара Барный стул Аверса белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
11

Барный стул Аверса белый/ бук

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от131 390
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КорбахНастоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Корбах

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Стол обеденный КоттерНастоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Коттер

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
7

Стол обеденный Ланетт

Настоящее фото товара Столик Леборк, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
9

Столик Леборк

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Конфигурация складных столов №3Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от19 150
Оптовая цена
15

Конфигурация складных столов №3

Настоящее фото товара Полубарный стул Линц, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Полубарный стул Линц

Стул барный Модерн NEW, белыйНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Модерн NEW, белый

В наличии 100 шт.
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800
39

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99017
3 590 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
12

Диван Veil 3-х местный

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
9

Модуль GRAND 1-местный угловой

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Онтарио, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
8

Кресло Онтарио

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
12

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

Стол обеденный раздвижной JeromeНастоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Jerome, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
7

Стол обеденный раздвижной Jerome

Стол обеденный ДенверНастоящее фото товара Стол обеденный Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99015
40 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Денвер

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра

Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 31 шт.
Стул барный Премьер черныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
14

Стул барный Премьер черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Тиесто черныйНастоящее фото товара Стул барный Тиесто черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Стул барный Тиесто черный

В наличии 31 шт.
Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Барный стул Даллас, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Барный стул Даллас, крутящийся

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
13

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый

Барный стул 1018 черный крокодилНастоящее фото товара Барный стул 1018 черный крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Барный стул 1018 черный крокодил

Барный стул УтенаНастоящее фото товара Барный стул Утена, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
6

Барный стул Утена

Кресло Кабриоль цветыНастоящее фото товара Кресло Кабриоль цветы, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
6

Кресло Кабриоль цветы

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Диван Uniko, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена
13

Диван Uniko

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
7

Кресло London

Настоящее фото товара Кресло Grad, произведённого компанией ChiedoCover
от83 990
15

Кресло Grad

Настоящее фото товара Кресло Stro, произведённого компанией ChiedoCover
от44 990
14

Кресло Stro

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стул СТ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-01

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
Оптовая цена
15

Диван Portofino 2-х местный

Диван ItaliaНастоящее фото товара Диван Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от49 390
Оптовая цена
14

Диван Italia

Диван Loa 2-местныйНастоящее фото товара Диван Loa 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 590
Оптовая цена
15

Диван Loa 2-местный

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орлеан большой

Стол обеденный Глазго большойНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Глазго большой

Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стул Невада, экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Невада, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Невада, экокожа, серый

В наличии 9 шт.
Стул пластиковый Toby розовыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49017
4 190 ₽Оптовая цена
6

Стул пластиковый Toby розовый

Стул Zig Zag желтыйНастоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag желтый

Стол обеденный Dario Настоящее фото товара Стол обеденный Dario , произведённого компанией ChiedoCover
от53 900
Оптовая цена
6

Стол обеденный Dario

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Virginia, кофеНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Virginia, кофе

Стул пластиковый Bit, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Bit, белый

Стул пластиковый Bit, тортораНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Bit, тортора

Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена