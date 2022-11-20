Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор
Вес брутто: 6.33
Объем: 0.05
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Скатерть Мати
Скатерть Ричард, круглая
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Борно
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Секция стульев 01
Секция стульев 03
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кантри, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Складной с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Фил
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лофт-2
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше черный
Стул Laval, серебристый
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-11 барный
Стул Лофт-12 барный
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Кресло Изо G
Стул Изо PL
Стул Квета
Стул Форум
Кресло Балун PLZ-2
Кресло Балун Лайт
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Секция многоместная ИЗО-4
Стул барный Фокс 75 белый
Стул барный Фокс 75 красный
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул-кресло Алекс
Стул Римио
Стул-кресло Кантри-М
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стул уличный Фотон тёмный
Стол складной Виктория 120
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стол Eames DSW Rectangle
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Табурет Усиленный
Стеллаж 02
Стол Eames T-8, цвет по RAL
Стул барный вращающийся Hoker красный
Стул барный Турин со спинкой коричневый
Стол Маргит
Барный стол Леморей
Стол Лофт Ларисса
Стул Кеми коричневый
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Диван офисный Тирон 160
Барный стул Аверса белый/ бук
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Стол обеденный Кенмор
Стол обеденный Кобург шампань
Стол обеденный Колими
Стол обеденный Корбах
Стол обеденный Коссут
Стол обеденный Коттер
Стол обеденный Крозет
Стол обеденный Кросби
Стол обеденный Ланетт
Столик Леборк
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Конфигурация складных столов №3
Полубарный стул Линц
Стул барный Модерн NEW, белый
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул складной банкетный Lite, белый
Скатерть Breakfast in paris габардин
Диван Veil 3-х местный
Модуль GRAND 1-местный угловой
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Кресло Онтарио
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый
Стол обеденный раздвижной Jerome
Стол обеденный Денвер
Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра
Стул барный Премьер молочный
Стул барный Премьер черный
Стул барный Тиесто черный
Скатерть Padua жаккард
Барный стул Даллас, крутящийся
Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый
Барный стул 1018 черный крокодил
Барный стул Утена
Кресло Кабриоль цветы
Диван Lama
Диван Uniko
Кресло London
Кресло Grad
Кресло Stro
Стол Алекс 6
Стул СТ-01
Комплект дорожек
Диван Portofino 2-х местный
Диван Italia
Диван Loa 2-местный
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Стол обеденный Орлеан большой
Стол обеденный Глазго большой
Стол Accent бетон/белый
Стул Невада, экокожа, серый
Стул пластиковый Toby розовый
Стул Zig Zag желтый
Стол обеденный Dario
Стол Reina
Стул пластиковый Virginia, кофе
Стул пластиковый Bit, белый
Стул пластиковый Bit, тортора