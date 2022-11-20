Товар в корзине. Перейти
Барный стул Лесной бежевый - фото 1Барный стул Лесной бежевый - фото 2Барный стул Лесной бежевый - фото 3Барный стул Лесной бежевый - фото 4Барный стул Лесной бежевый - фото 5Барный стул Лесной бежевый - фото 6Барный стул Лесной бежевый - фото 7

Барный стул Лесной бежевый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Брюгге
Стул Брюгге
Следующий Полубарный стул Лесной бежевый
Стул Брюгге

Характеристики товара

Описание

Стул Лесной высотой 110 см - Предмет ручной работы из эвкалиптового дерева с натуральной отделкой. Каждый стул имеет свои уникальные прожилки и оттенки, благодаря тому, что он из цельного дерева, поэтому он эксклюзивен и неповторим. Для создания конструкции также использовались ручные методы столярных изделий, такие как гибка паровой древесины. Стул бежевого цвета также оплетен вручную, сочетая круглую и плоскую веревку, что делает его более равномерным и устойчивым.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья790 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес6.2 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки1190 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Вес упаковки9 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

В наличии 407 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover
от150
12

Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный, произведённого компанией ChiedoCover
от150
6

Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover
от160
15

Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover
от180
15

Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, цветок слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от160
6

Куверт на 2 прибора Ричард, цветок слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от140
8

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд

Куверт на 2 прибора, лен, ажурныйНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора, лен, ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
от220
27Хит

Куверт на 2 прибора, лен, ажурный

Другие товары из разделабарные стулья
Барный стул Лесной серыйНастоящее фото товара Барный стул Лесной серый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
5

Барный стул Лесной серый

Барный стул Лесной серо-зеленыйНастоящее фото товара Барный стул Лесной серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
12

Барный стул Лесной серо-зеленый

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венгеНастоящее фото товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
5

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге

Стул барный Mars, голубой велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул барный Mars, голубой велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
127Хит

Стул барный Mars, голубой велюр/ черный каркас

Барный стул Марк, желтыйНастоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 9906
10 590 ₽
10

Барный стул Марк, желтый