Характеристики товара
Описание
Стул Лесной высотой 110 см - Предмет ручной работы из эвкалиптового дерева с натуральной отделкой. Каждый стул имеет свои уникальные прожилки и оттенки, благодаря тому, что он из цельного дерева, поэтому он эксклюзивен и неповторим. Для создания конструкции также использовались ручные методы столярных изделий, такие как гибка паровой древесины. Стул серо-зеленого цвета также оплетен вручную, сочетая круглую и плоскую веревку, что делает его более равномерным и устойчивым.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья690 мм
- Ширина520 мм
- Длина540 мм
- Глубина520 мм
- Вес6.2 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Объём упаковки0.42 м3
- Вес упаковки7.50 кг