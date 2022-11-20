Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 8.25
Объем: 0.08
Стол Лидер 4
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Дорожка для стола
Стол Лидер 9
Стол Лидер 11
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Диван классический
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стол Лидер 7
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 140
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Хит 20мм - золото, Chateau
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Кресло Виго Шарм
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул-кресло Венское
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стол пластиковый квадратный
Стол Лидер 4, уличный из реек
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
Стол Лидер 3, белый
Стул Eames Мини детский, белый
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Венский, орех
Стул Венский, белый
Стул Бистро металлический
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти черный
Стул барный Порше красный
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер коричневый
Стул Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Стул Квета
Стол Eames, барный
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стол складной Виктория 120
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк красный патина
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Диван лофт Стоун Мини
Диван лофт Магнус Мини
Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
Стул Кроссбэк флаг
Стул Изо Т плюс
Стол Темза карагач
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул полубарный Дейзи зеленый
Столик барный БМА24
Стул барный Бомба оранжевый
Стул Signal cherry velvet, синий
Стул Гаага красный
Стул Kongsberg изумруд
Скатерть Panama Dolce
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Диван офисный Аояма
Стол обеденный Гарлем орех
Стол обеденный Кенвуд
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Корбах
Стол обеденный Коссут
Стол обеденный Коттер
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Кросби
Стол обеденный Курган
Столик Ленгер
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стул Кроссбэк белый/ красный
Конфигурация складных столов №5
Полубарный стул Линц
Стул барный Валенсия NEW, бежевый
Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа
Стул складной банкетный Lite, черный
Конференц кресло Форум-BL
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Loyared
Модуль GRAND 2-х местный прямой
Стул Бар 2 /МРД
Обеденная группа Мюнхен 4
Обеденная группа Мюнхен 6
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Стул Кроссбэк, старинный орех
Обеденная группа Лофт 4
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный раздвижной Azzuro
Стол обеденный раздвижной Virgo
Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный
Стол обеденный Денвер
Стол обеденный Ричмонд белый
Стул барный Тиесто коричневый
Стул барный Тиесто лиловый
Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный
Скатерть Твил
Барный стул 1018 черный
Кресло Нуар
Кресло Кабриоль
Диван Dox
Диван Geox
Кресло West
Кресло Ivy
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Алекс 6
Стол Цезарь овальный
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стол Цезарь
Стол Дези классический
Дорожка для стола, габардин
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стул Кроссбэк, корица
Диван Portofino 2-х местный
Диван Amsterdam двухместный
Стул Гаага велюр OSCAR 028
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Орлеан большой
Стол Clyde бетон/белый