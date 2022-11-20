Барный стул Marcel, синяя сталь/ экокожа

15 оценок

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Барный стул Marcel, синяя сталь/ экокожа

4.2
6 450 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 8.25

Объем: 0.08

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.3 м3
  • Высота1080 мм
  • Длина740 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 37 шт.
Стул полубарный Дейзи зеленыйНастоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 9907
29 990 ₽Оптовая цена
12

Стул полубарный Дейзи зеленый

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
15

Столик барный БМА24

Стул барный Бомба оранжевыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Бомба оранжевый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Signal cherry velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена
12

Стул Signal cherry velvet, синий

Стул Гаага красныйНастоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Гаага красный

Стул Kongsberg изумрудНастоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
9

Стул Kongsberg изумруд

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Диван офисный АоямаНастоящее фото товара Диван офисный Аояма, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Аояма

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
от123 590
Оптовая цена
14

Стол обеденный Гарлем орех

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КорбахНастоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Корбах

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Стол обеденный КоттерНастоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Коттер

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Стол обеденный КурганНастоящее фото товара Стол обеденный Курган, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
9

Стол обеденный Курган

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Конфигурация складных столов №5Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
19 050
Оптовая цена
8

Конфигурация складных столов №5

Настоящее фото товара Полубарный стул Линц, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Полубарный стул Линц

Стул барный Валенсия NEW, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия NEW, бежевый

Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
10

Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа

В наличии 1 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
9

Конференц кресло Форум-BL

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
8

Модуль GRAND 2-х местный прямой

Стул Бар 2 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 2 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
7

Стул Бар 2 /МРД

Обеденная группа Мюнхен 4Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 4, произведённого компанией ChiedoCover
от110 190
10

Обеденная группа Мюнхен 4

Обеденная группа Мюнхен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от130 990
5

Обеденная группа Мюнхен 6

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардинияНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 700
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
6

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный раздвижной Azzuro Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Azzuro , произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный раздвижной Azzuro

Стол обеденный раздвижной Virgo Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный раздвижной Virgo

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99015
40 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный

Стол обеденный ДенверНастоящее фото товара Стол обеденный Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99015
40 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Денвер

Стол обеденный Ричмонд белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Ричмонд белый

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
6

Стул барный Тиесто коричневый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Стул барный Тиесто лиловый

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
8

Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный

Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Настоящее фото товара Барный стул 1018 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Барный стул 1018 черный

Кресло НуарНастоящее фото товара Кресло Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
8

Кресло Нуар

Кресло КабриольНастоящее фото товара Кресло Кабриоль, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
5

Кресло Кабриоль

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от107 290
Оптовая цена
11

Диван Dox

Настоящее фото товара Диван Geox, произведённого компанией ChiedoCover
от109 990
Оптовая цена
10

Диван Geox

Кресло WestНастоящее фото товара Кресло West, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена
5

Кресло West

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от71 390
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена
8

Стол Цезарь

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
7

Дорожка для стола, габардин

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от6 700
14

Стул Кроссбэк, корица

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
Оптовая цена
15

Диван Portofino 2-х местный

Диван Amsterdam двухместныйНастоящее фото товара Диван Amsterdam двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена
10

Диван Amsterdam двухместный

Стул Гаага велюр OSCAR 028Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 028, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
10

Стул Гаага велюр OSCAR 028

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орлеан большой

Стол Clyde бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Clyde бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Clyde бетон/белый

Стул Bistro красный