Характеристики товара
Описание
Барный стул «Марсель» представлен в стальном, оплетен вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплекте одна подушка со съёмным чехлом с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина510 мм
- Высота1070 мм
- Вес10,5 кг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки1210 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.74 м3
- Изделия стопируютсяНет