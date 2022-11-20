Фотография Барный стул Модерн от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Барный стул Модерн

4.9
Оптовая цена
12 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Барный стул Модерн
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Барный стул Модерн

4.9
12590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Вес6 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота до сиденья750/800 мм

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