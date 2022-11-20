Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина630 мм
- Глубина630 мм
- Цветкрасный
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Харизма NEW, пластиковый, золотой
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
Стул Moon с подушкой, серо-зеленый
Стол Oslo Rectangle WT белый
Стол Vector 120-160*80 бетон/белый
Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный
Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый