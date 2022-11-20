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Барный стул Молли 8, белый - фото 1

Барный стул Молли 8, белый

11 оценок
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Барный стул Молли 9, серый
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Барный стул Молли 9, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина630 мм
  • Цветбелый

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