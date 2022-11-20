Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина630 мм
- Глубина630 мм
- Цветбелый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стол Canyon
Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех
Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый
Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый
Стол Лофт-1, 1200x800
Стол Лофт-2, 1500x800
Стол Вижен, раздвижной
Стул Роза, небесно-голубой
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 10, красный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый