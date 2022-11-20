Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина630 мм
- Глубина630 мм
- Цветкоричневый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стол Миллер 160
Чехол 84 Premium с карманом для подушки
Стул Венский, цвет по RAL
Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый
Стол Кейт 180 складной пластиковый
Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый
Стол Кейт круглый Коктейльный
Чехол для стола 03, серо-голубой
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 7, песочный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый