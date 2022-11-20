Красивый классический барный стул "Монреал" способен придать помещению атмосферу салонного лоска. Оборудовав бар такой мебелью, можно добиться эффекта роскоши и величественности. Резьба, украшающая ножки из натурального массива, особенно ярко смотрится за счет увеличенной длины ножек. При этом достаточно высокая спинка позволяет обеспечить удобную посадку.
Обивка: кожа
Материал: дерево
Ширина: 500 мм
Глубина: 525 мм
Высота: 1250 мм
Высота сидения: 810мм
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