Барный стул Монреал

7 оценок

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Барный стул Монреал

4.1
14 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Красивый классический барный стул "Монреал" способен придать помещению атмосферу салонного лоска. Оборудовав бар такой мебелью, можно добиться эффекта роскоши и величественности. Резьба, украшающая ножки из натурального массива, особенно ярко смотрится за счет увеличенной длины ножек. При этом достаточно высокая спинка позволяет обеспечить удобную посадку.

Обивка: кожа
Материал: дерево

Ширина: 500 мм
Глубина: 525 мм
Высота: 1250 мм
Высота сидения: 810мм


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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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