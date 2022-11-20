Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель - пенополиуретан высокой плотности, который не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.
Ножки стула - металл черного цвета.
Количество стульев в коробке: 2 шт/2 кор
Вес брутто (кг): 15
Объем (м3): 0,36
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота1100 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Глубина500 мм
- Вес7 кг
- Обивкавелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия