Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель - пенополиуретан высокой плотности, который не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.
Ножки стула - металл черного цвета.
Количество стульев в коробке: 2 шт/2 кор
Вес брутто (кг): 14
Объем (м3): 0,30
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина410 мм
- Высота990 мм
- Высота до сиденья680 мм
- Вес6.5 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия