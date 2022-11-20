Товар в корзине. Перейти
Барный стул Непал, розовый, черный каркас - фото 1Барный стул Непал, розовый, черный каркас - фото 2Барный стул Непал, розовый, черный каркас - фото 3Барный стул Непал, розовый, черный каркас - фото 4Барный стул Непал, розовый, черный каркас - фото 5

Барный стул Непал, розовый, черный каркас

Артикул: CH-049-776
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Wendy, серый
Барный стул Wendy, серый
Следующий Барный стул Непал, серый, черный каркас
Барный стул Wendy, серый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель - пенополиуретан высокой плотности, который не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.
Ножки стула - металл черного цвета.

Количество стульев в коробке: 2 шт/2 кор
Вес брутто (кг): 14
Объем (м3): 0,30

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Вес6.5 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул барный Бомба фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
3

Стул барный Бомба фиолетовый

Стул Атлас БМНастоящее фото товара Стул Атлас БМ, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Стул Атлас БМ

Стул Атлас барный МННастоящее фото товара Стул Атлас барный МН, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
3

Стул Атлас барный МН

Стул Атлас барныйНастоящее фото товара Стул Атлас барный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
16

Стул Атлас барный

Стул барный, складной, ФлудирНастоящее фото товара Стул барный, складной, Флудир, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
3

Стул барный, складной, Флудир

Барный стул Wendy, небесно-голубойНастоящее фото товара Барный стул Wendy, небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 300
Оптовая цена
11

Барный стул Wendy, небесно-голубой

Стул барный Оскар, вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Оскар, вельвет изумрудный

В наличии 73 шт.
Стул барный Оскар, вельвет оранжевыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Оскар, вельвет оранжевый

В наличии 106 шт.
Настоящее фото товара Табурет Гринбей, барный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
5

Табурет Гринбей, барный

Настоящее фото товара Табурет Гринбей жесткий, барный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
16

Табурет Гринбей жесткий, барный

С этим товаром покупают
Стул Кроссбэк с подлокотниками белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Кроссбэк с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
17

Стул Кроссбэк с подлокотниками

Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
31

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 26 шт.
Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Cross, бежевый

Стул Кроссбэк, береза/ черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк, береза/ черный

Другие товары из разделастулья с металлическими ножками
Стул Solar, голубой шениллНастоящее фото товара Стул Solar, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽
27

Стул Solar, голубой шенилл

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическоеНастоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
30

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое

Стул Olys, велюр синий, ножки металлНастоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
18

Стул Olys, велюр синий, ножки металл