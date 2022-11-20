Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина370 мм
- Высота1090 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Вес8.43 кг
- Объем0.102 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный Малави LITE бежевыйВ наличии 56 шт.
Стул барный Малави LITE коричневый
Стул барный Малави LITE серый
Пластиковый барный стул Эванс
Стул барный Эванс, пластиковый
Стул барный МАРСЕЛЬ черныйВ наличии 31 шт.
Стул барный МАРСЕЛЬ бежевыйВ наличии 11 шт.
Стул барный МАРСЕЛЬ белыйВ наличии 31 шт.
Стул барный ЛИОН зеленыйВ наличии 31 шт.
Стул барный ЛИОН черныйВ наличии 31 шт.
Versace диван лавсит
Стул Praga, горчичный
Стул складной Джон, слоновая кость
Угловой диван KF009-R с шезлонгом
Стол Messi Legno 90, венге
Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60WВ наличии 355 шт.
Подвесной светильник Лаймей, серый
Барный стул Барвик черныйВ наличии 111 шт.
Стул барный Бон красныйВ наличии 97 шт.
Барный стул MALIBU пудровый синий
Стул барный ЛИОН серыйВ наличии 31 шт.
Стул барный Саймон, велюр пыльно-голубой
Стул барный Тейлор, велюр травяной
Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 смВ наличии 4 шт.
Барный стул РИГА, велюр моккоВ наличии 30 шт.
Барный стул Capri pink / black
Барный стул Пори, черный каркас