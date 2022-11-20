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Барный стул Ofir dark beige

Артикул: CH-035-807
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота1090 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Вес8.43 кг
  • Объем0.102 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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