Фотография Барный стул Oreon, черничный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Барный стул Oreon, черничный

4.8
Оптовая цена
от 5 790 ₽
При покупке от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Барный стул Oreon, черничный
Барный стул Oreon, черничный
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Барный стул Oreon, черничный

4.8
5790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина370 мм
  • Ширина410 мм
  • Вес7.125 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиреневый

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