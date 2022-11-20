Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890/1090 мм
- Высота до сиденья610/810 мм
- Ширина430 мм
- Глубина470 мм
- Вес7 кг
- Количество штук в упаковке2 шт
- Страна изготовленияКитай
- Цветкоричневый
- Объём упаковки0.094 м3
- Вес коробки14 кг
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