Барный стул Paskal, коричневая экокожа, винтаж

14 оценок

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Барный стул Paskal, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890/1090 мм
  • Высота до сиденья610/810 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес7 кг
  • Количество штук в упаковке2 шт
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветкоричневый
  • Объём упаковки0.094 м3
  • Вес коробки14 кг

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