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Барный стул Plato 1 dark beige

Артикул: CH-035-820
32 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес4.75 кг
  • Объем0.046 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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