Характеристики товара
Описание
Барный стул «Полоса» сделан из металлической полосы 80х6 мм и массива сосны. Полностью сварной, доставляется в собранном виде. Для защиты покрытия пола ничего не нужно, так как ножки стула закруглены и зачищены со всех сторон. Нигде нет острого режущего края. И не могут таким образом нанести царапины при перемещении. Возможна также комплектация стула пластиковыми накладками на ножки.
Деревянные сиденье и спинка стула сделаны специально в грубом лофт-стиле. Сиденье и спинка ошкурены, обработаны морилкой и маслом для дерева. Толщина деревянных деталей 28 мм. Высота сиденья 63 см от пола. Покраска каркаса порошковая
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина460 мм
- Глубина440 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево