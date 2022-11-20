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Барный стул Полоса - фото 1Барный стул Полоса - фото 2

Барный стул Полоса

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Характеристики товара

Описание

Барный стул «Полоса» сделан из металлической полосы 80х6 мм и массива сосны. Полностью сварной, доставляется в собранном виде. Для защиты покрытия пола ничего не нужно, так как ножки стула закруглены и зачищены со всех сторон. Нигде нет острого режущего края. И не могут таким образом нанести царапины при перемещении. Возможна также комплектация стула пластиковыми накладками на ножки.

Деревянные сиденье и спинка стула сделаны специально в грубом лофт-стиле. Сиденье и спинка ошкурены, обработаны морилкой и маслом для дерева. Толщина деревянных деталей 28 мм. Высота сиденья 63 см от пола. Покраска каркаса порошковая

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес12 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

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