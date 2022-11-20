Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Ширина470 мм
- Длина760 мм
- Глубина480 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
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