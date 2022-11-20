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Барный стул PUNCH теплый серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Ширина470 мм
  • Длина760 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3

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chocolatechocolate
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