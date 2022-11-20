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Барный стул Рольф с подлокотниками - фото 1Барный стул Рольф с подлокотниками - фото 2

Барный стул Рольф с подлокотниками

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Полубарный стул Doub, графит/ черный каркас
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Полубарный стул Doub, графит/ черный каркас

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветголубой, коричневый

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