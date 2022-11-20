Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина580 мм
- Глубина630 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасадерево
- Цветголубой, коричневый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кантри
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, корица
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Tolix барный серебристый матовый