Барный стул Skat белый

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Барный стул Skat белый

4.5
3 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Барный стул Skat бежевый
Барный стул Skat бежевый
Следующий Барный стул Skat черный
Барный стул Skat черный

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: Винилкожа
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 47cm*39cm
Размеры стула общие Ш*Г: 47cm*45cm
Высота сиденья от пола: 55-76cm
Высота стула общая: 63-84cm
Высота спинки: 7cm
Диаметр основания: 385mm
Вес стула нетто: 5.9kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 11.8
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.052

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина360 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина360 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Другие товары из раздела

Барный стул Bras белыйНастоящее фото товара Барный стул Bras белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
15

Барный стул Bras белый

В наличии 76 шт.
Барный стул цвет каркаса барный хромированныйНастоящее фото товара Барный стул цвет каркаса барный хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
12

Барный стул цвет каркаса барный хромированный

В наличии 27 шт.
Барный стул ColtНастоящее фото товара Барный стул Colt, произведённого компанией ChiedoCover
3 220
Оптовая цена
8

Барный стул Colt

В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
12

Стул барный Color

Настоящее фото товара Стул барный Car винтажно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
12

Стул барный Car винтажно-коричневый