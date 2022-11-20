Характеристики товара
Описание
Каркас стула выполнен из бука, сиденье и спинка с мягкой обивкой тканью из микроволокна, бархатистая поверхность напоминает велюр. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву. Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов, кофеен.
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина460 мм
- Длина560 мм
- Вес8.5 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.26 м3