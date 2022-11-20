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Барный стул Стелла

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Стул Стелла

Характеристики товара

Описание

Каркас стула выполнен из бука, сиденье с обивкой кожзаменителя, спинка с мягкой обивкой тканью из микроволокна, бархатистая поверхность напоминает велюр. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву. Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов, кофеен.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина580 мм
  • Вес12 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.28 м3

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