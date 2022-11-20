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Барный стул Tarli бежевый

Артикул: CH-035-756
30 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1090 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Вес6.85 кг
  • Объем0.063 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест2
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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