Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
- Высота1090 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Вес6.85 кг
- Объем0.063 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест2
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
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