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Барный стул Тайлер

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветзеленый, коричневый

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