Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасадерево
- Цветзеленый, коричневый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Tolix барный серебристый матовый