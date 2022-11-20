Характеристики товара
Описание
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина420 мм
- Высота870 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
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