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Барный стул Тидахольм, ясень, металл черный регулируемый - фото 1Барный стул Тидахольм, ясень, металл черный регулируемый - фото 2

Барный стул Тидахольм, ясень, металл черный регулируемый

Артикул: CH-051-088
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота870 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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