Материал сиденья: пластик PP с мягким сиденьем из экокожи
Материал каркаса: хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 39*34
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 39*40
Высота сиденья от пола, см.: 64-86
Высота стула общая, см.: 71-93
Высота спинки, см.: 10
Диаметр основания, мм.: 385
Вес стула нетто, кг.: 5.5
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 12.65
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.1
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул Кросс Кантри, венге
Барный стул Роки белая кожа
Барный стул Роки черная кожа
Барный стул Nest белый глянец
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул барный Car винтажно-коричневый