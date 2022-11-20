Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасадерево, гнутоклееный шпон
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кантри
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стул пластиковый Cross, черный
Стул Кроссбэк, светлый орех