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Батут для дома Home диаметр 100 сантиметров - фото 1

Батут для дома Home диаметр 100 сантиметров

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм

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