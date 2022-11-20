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Батут для дома Home диаметр 120 сантиметров - фото 1

Батут для дома Home диаметр 120 сантиметров

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм

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