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Батут для дома складной КМС 54" диаметр 122 см - фото 1

Батут для дома складной КМС 54" диаметр 122 см

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1220 мм
  • Глубина1220 мм

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