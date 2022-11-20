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          Фотография Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 244D от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 244D

          4.4
          Оптовая цена
          15 490 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 244D
          Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 244D
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Диаметр: 2440 мм

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