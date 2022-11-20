Фотография Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 366 см от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 366 см

4.8
Оптовая цена
от 38 890 ₽
При покупке от 1 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 366 см
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 366 см
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Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 366 см

4.8
38890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина3660 мм
  • Ширина3660 мм

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