Фотография Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см

4.6
Оптовая цена
от 42 690 ₽
При покупке от 1 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см
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Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см

4.6
42690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина4270 мм
  • Ширина4270 мм

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