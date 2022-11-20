Фотография Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Prime 244 см от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Prime 244 см

4.5
Оптовая цена
от 27 890 ₽
При покупке от 1 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Prime 244 см
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Prime 244 см
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Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Prime 244 см

4.5
27890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Глубина2440 мм
  • Ширина2440 мм

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